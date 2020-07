A acionista do Desportivo das Aves, Estrela Costa, anunciou que a equipa não irá comparecer ao encontro frente ao Benfica, agendado para esta terça-feira, às 21h15, pelo facto de apólice de seguros ter sido anulada por falta de pagamento.



Confrontando com essa possibilidade, o técnico do Benfica assumiu esperar que a partida se realize.



«Estamos a preparar o jogo com o máximo de seriedade, como tem sido habitual. Temos acompanhado a situação mais concreta do Desp. Aves, mas o que percebemos é que tanto os jogadores como treinadores querem ir a jogo. Contamos que haja jogo. Tendo a certeza de que vamos encontrar dificuldades, apesar da situação que o Desp. Aves está a viver. Os próprios jogadores vão encarar o jogo de forma especial, é uma oportunidade de se mostrarem individualmente e coletivamente. Estamos à espera de um jogo difícil», referiu, em conferência de imprensa.



Veríssimo debruçou-se sobre a situação delicada que o clube avense vive, sublinhando que a imagem da Liga e do futebol português sai prejudicada.



«Encaramos a situação com bastante apreensão. Tenho a certeza que ninguém, principalmente os jogadores e o treinador, queria que isto acontecesse. Não fica uma boa imagem para a Liga e para o futebol português. Acreditamos piamente que o Desp. Aves vai conseguir fazer o nosso jogo e o último contra o Portimonense», defendeu.