Nelson Veríssimo confirmou nesta quinta-feira que haverá jogadores da formação que se vão estrear na convocatória do Benfica no jogo com o P. Ferreira, na última jornada da Liga.

«Fruto das lesões e dos castigos que vêm do último jogo, haverá alterações na equipa. Vamos levar jovens que ainda não integraram a convocatória», começou por anunciar antes de revelar os nomes dos atletas.

«O Martim Neto e Diego Moreira vão ser chamados, regressa o Sandro Cruz e o Tiago Gouveia. Além do Tomás Araújo que já faz parte da equipa», acrescentou.

Recorde-se que Martim Neto (19 anos) e Diego Moreira (17) fizeram parte da equipa que recentemente conquistou a Youth League, e Veríssimo garante que apesar de serem os únicos que se vão estrear na convocatória, há muito mais talento a sair do Seixal.

«Isto não quer dizer que o talento se esgote nestes jogadores. É uma questão de oportunidade. Alguns poderão jogar de início, ou entrar com o jogo a decorrer. Existe qualidade na formação do Benfica, mas todos têm de continuar a lutar por merecer a oportunidade», sublinhou.

[em atualização]