No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, Pizzi esteve dez minutos à conversa com o Maisfutebol, em exclusivo. O Benfica apresentou três reforços nesta sexta-feira. Dois nomes que o médio já conhecia bem e outro sobre o qual teve curiosidade de perguntar.

Verthongen, Everton Cebolinha, Waldschmidt. O Pizzi já foi espreitar quem eles são, como jogam?

«O Everton Cebolinha já o tinha visto jogar no Brasil. Quando o ‘mister’ estava no Flamengo acompanhei alguns jogos do campeonato brasileiro. É um grande jogador, muito forte no um para um, com um drible muito bom. Acho que vai ser um jogador que nos vai acrescentar ainda mais na linha da frente, no último terço, na decisão, no encarar o adversário. Acho que vai ser um bom reforço. Se pode fazer a diferença? Pode, demonstrou isso no Brasil. O campeonato é diferente, mas acho que sim e o ‘mister’ conhece-o bem porque já o defrontou. Acho que vai ser um ótimo reforço.»

[Sobre Jan Vertonghen]

«Vertonghen todos o conhecem. Acho que vai acrescentar muita experiência, muita qualidade na saída de bola. Pode ser um jogador importante para nós em termos de balneário, é experiente, já viveu muitas coisas.»

[Sobre Luca Waldschmidt]

«Em relação ao Waldschmidt é o que conheço menos. Tive a oportunidade de falar com o Julian [Weigl] e ele disse-me que era um ótimo jogador. O que desejo é que todos eles venham acrescentar. Vêm para um grupo de trabalho ótimo, para um clube de uma dimensão incrível, que dá umas condições de trabalho muito boas e, certamente, irão fazer coisas boas em prol do clube.»

