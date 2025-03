O Benfica já está a caminho de Barcelona, numa viagem que se prevê curta para a cidade catalã, onde esta terça-feira defronta o Barça na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A comitiva chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pouco depois das 9 horas, para um voo charter com partida agendada para as 10:05, tendo Rui Costa e Bruno Lage sido recebidos com aplausos.

O presidente encarnado foi o único a soltar breves palavras, para garantir aos jornalistas que os jogadores estão «sempre confiantes», apesar da derrota em casa na primeira mão.

Entre as novidades, foi possível perceber que Tomás Araújo segue na comitiva, ele que ficou de fora da vitória sobre o Nacional, na última jornada da Liga.