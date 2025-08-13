O Benfica ultrapassou, esta quinta-feira, a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Nice por 4-0 no conjunto das duas mãos. Os encarnados partilharam os bastidores dos triunfos, desde o estágio em Nice até à vitória na Luz.

O início é marcado pelo estágio na cidade francesa, destacado essencialmente pela boa disposição. Desde futevólei, que parece ser no hotel, e a brincadeira com sumo de laranja entre João Veloso e António Silva.

O vídeo transita para o pré-jogo da primeira mão, sendo possível ver parte dos discursos de Bruno Lage e Nicolás Otamendi. «Agressividade» - dos dois lados do campo - foi essencialmente o que foi pedido.

É possível também assistir aos bastidores do jogo na Luz, desde momentos nos balneários a destaques durante o jogo, que culminou com numa vitória de 2-0 (4-0 no aglomerado).

O Benfica, recorde-se, começou a temporada 2025/26 com a conquista da Supertaça diante do Sporting. Passou agora a eliminatória da Liga dos Campeões e vai defrontar o Fenerbahçe de José Mourinho no playoff da competição.

Mas, antes, vista o Estrela da Amadora este sábado para a segunda jornada da Liga, que marcará o primeiro jogo dos encarnados para o campeonato.