Antes do início da partida entre Benfica e V.Guimarães, as águias exibiram um vídeo motivacional nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz.

«Todos contam» é o lema imposto pelo clube nesta fase positiva pela qual a equipa passa, que dá destaque aos discursos recentes do treinador Bruno Lage e Di Maria, no último jogo da Liga dos Campeões, no Mónaco.

Ora veja: