O Benfica B venceu com distinção o Newcastle Sub-21 em Whitley Park, na cidade de Newcastle upon Tyne, no norte de Inglaterra, por 5-0. Uma goleada que dá às águias cinco pontos no Grupo C da competição, em terceiro lugar.

Olívio Tomé, Leandro Martins, Francisco Silva e um bis de Gonçalo Moreira fizeram os golos dos encarnados. Apesar dos milhares de quilómetros de distância de Lisboa, a equipa não ficou sem apoio.

Um único adepto incentivou a equipa e os jogadores retribuíram o gesto no final do jogo. O adepto dirigiu estas palavras para dentro de campo: «Vocês hoje defenderam estas cores, lutaram pelo Benfica e tem de ser sempre assim, em qualquer jogo, em qualquer país. Enquanto envergarem estas cores têm de correr o dobro».

O clube agradeceu nas redes sociais. «Obrigado a todos os benfiquistas que nos têm acompanhado na Premier League International Cup. Um agradecimento especial a este adepto que nos acompanhou em todos os jogos e fez seis horas de viagem para não faltar ao apoio. Isto é paixão. Isto é Benfica.»