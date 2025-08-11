Qual é a melhor posição de Fredrik Aursnes? Talvez já nem o próprio saiba. Chegou ao Benfica em 2022 com créditos de médio-centro. Primeiro com Roger Schmidt, e depois com Bruno Lage foi adaptado continuamente a outras posições, consoante as necessidades do plantel.

Já jogou nas várias posições do meio-campo, a defesa-lateral e a extremo (em ambos os corredores). Neste início de temporada, o norueguês tem jogado a extremo-direito, fechando esse corredor aquando das subidas do lateral Amar Dedic.

Essa polivalência valeu uma revelação, em tom de brincadeira, de Bruno Lage, nesta segunda-feira. O técnico disse que o norueguês até é olheiro especializado no mercado nórdico.

«Uma das funções e também atributos do Fredrik [Aursnes] é o scouting. Ele conhece todos os jogadores do Norte da Europa e às vezes até lhe pedimos a opinião», afirmou Lage.

Ora, algumas horas depois da antevisão do técnico ao próximo desafio ante o Nice, para a terceira pré-eliminatória de acesso à Champions, o Benfica brincou com o sucedido com o seguinte vídeo: