Fredrik Aursnes, o olheiro de Bruno Lage, abriu o marcador no embate contra o Nice, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Aos 19 minutos, o médio do Benfica agradeceu o passe de Andreas Schjelderup e com apenas dois toques colocou o esférico no fundo das redes.

Veja o vídeo, acima.

 

RELACIONADOS
VÍDEO: Benfica brinca com nova «adaptação» de Aursnes... a olheiro
Lage revela «funções» de Aursnes: «Ele conhece todos os jogadores do norte da Europa»
«Aursnes é pai de família»: Gouveia e António Silva avaliam «outfits» do Benfica