Há 24 min
VÍDEO: 1-0 na Luz! Fredrik Aursnes teve olho para o golo
Médio do Benfica marca o primeiro frente ao Nice
Fredrik Aursnes, o olheiro de Bruno Lage, abriu o marcador no embate contra o Nice, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Aos 19 minutos, o médio do Benfica agradeceu o passe de Andreas Schjelderup e com apenas dois toques colocou o esférico no fundo das redes.
Veja o vídeo, acima.
