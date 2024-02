Trubin redimiu-se do erro cometido no Benfica-Vizela, partida da 22.ª jornada da Luz, que originou o golo dos minhotos ao defender um penálti de Essende.



O árbitro apitou para a marcar de grande penalidade depois de Morato ter derrubado Tomás Silva em falta na área. Porém, o avançado francês, que fez formação no PSG, não conseguiu bater o ucraniano que fez uma bela defesa.



Veja o lance: