O Benfica derrotou o Estoril por 2-1, este domingo, em jogo da 27.ª jornada da Liga.



As águias chegaram à vantagem graças a um golo absolutamente sensacional de Rafa que correu de área a área e bateu Dani Figueira aos 34 minutos. No arranque do segundo tempo, os encarnados marcaram o 2-0 por Gonçalo Ramos.



O melhor que os canarinhos fizeram foi reduzir por André Franco já em períogo de compensação.



Veja os melhores momentos da partida: