O Benfica recebeu e venceu o Casa Pia, por 3-0, em dérbi de Lisboa da 19.ª jornada da Liga 2022/23.

Um bis de João Mário com golos aos 36 e 43 minutos permitiu aos encarnados chegar ao golo 50 no campeonato e, mais importante, construir uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo.

Líderes da Liga, as águias voltaram a marcar aos 71 minutos, por Alexander Bah. O 3-0 dá três pontos aos encarnados, que somam agora 53 na Liga e, com mais dois jogos disputados, tem agora 11 pontos de diferença para o FC Porto, que é segundo.

Eis o resumo do jogo: