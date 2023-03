Um autogolo de Dani Silva resultou no 4-0 a favor do Benfica, frente ao Vitória de Guimarães.

Após grande recuperação de Florentino atrás, houve uma saída rápida do Benfica com Rafa a conduzir e a isolar João Mário na direita do ataque. O camisola 20 procurou colocar a bola no meio, mas esta tabelou em Dani Silva, traiu Celton Biai (que, na relva, ainda toca com a ponta dos dedos) e entrou.

André Amaro ainda tentou tirar (já com a bola a passar da linha) mas o corte acabou por levar a bola a tocar de novo em Dani Silva e a voltar para dentro da baliza.