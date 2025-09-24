Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica e candidato às eleições do clube marcadas para 25 de outubro, apresentou dois vice-presidentes da sua lista, nesta quarta-feira.

São eles João Antunes, a quem são destinados os pelouros de Sócios, Expansão e Internacionalização, e Bruno Batista, que fica com Marca, Comercial e Comunicação.

João Antunes tem um currículo construído na área de gestão e finanças, em várias instituições e empresas como o Banco Santander.

Já Bruno Batista, ex-comentador da CNN Portugal, iniciou carreira no jornalismo e tem feito carreira no marketing e comunicação, sendo chairman da GCIMEDIA Group.

Num comunicado enviado às redações, Vieira afirma: «Com Bruno Batista e João Antunes, os dois primeiros vices que anunciamos, mostramos desde já que temos a melhor equipa para servir o Sport Lisboa e Benfica».

LFV é um dos sete candidatos às eleições marcadas para 25 de outubro. Além dele, concorrem o incumbente Rui Costa, João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Paulo Parreira.

