Benfica
VÍDEO: festa encarnada na chegada do Benfica a Gaia
Dezenas de adeptos receberam a equipa, com José Mourinho no centro das atenções, antes da visita ao AVS
Dezenas de adeptos marcaram presença em Vila Nova de Gaia, para receber a comitiva encarnada, na véspera da partida frente ao AVS.
O encontro marca o regresso de José Mourinho ao comando técnico das águias, que chegaram ao hotel já perto do final da noite desta sexta-feira. O novo treinador foi recebido com manifestações de apoio por parte dos adeptos.
Recorde-se que o encontro entre o AVS e o Benfica está marcado para as 18h deste sábado e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.
