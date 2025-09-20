Dezenas de adeptos marcaram presença em Vila Nova de Gaia, para receber a comitiva encarnada, na véspera da partida frente ao AVS.

O encontro marca o regresso de José Mourinho ao comando técnico das águias, que chegaram ao hotel já perto do final da noite desta sexta-feira. O novo treinador foi recebido com manifestações de apoio por parte dos adeptos.

Recorde-se que o encontro entre o AVS e o Benfica está marcado para as 18h deste sábado e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

