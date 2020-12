O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Vilafranquense (5-0), na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Irritado com os jogadores durante o jogo?] «Se conseguem perceber que estou irritado porque comunico os meus jogadores, então é verdade. Se formos por aí, então estive irritado hoje, ontem e há 30 anos que sou assim. Se for isso, é verdade que estou sempre irritado.

[Estabilidade demonstrada nos últimos jogos pode ajudar para o que aí vem?] «É verdade que a equipa tem estado a crescer em alguns momentos do jogo. Fizemos um jogo de ataque posicional muito forte. O Vilafranquense foi exatamente igual ao Paços de Ferreira e outras equipas que jogaram aqui na Luz. Normalmente ofensivamente fazemos golo com facilidade. Temos vindo crescer, falta crescer na transição ofensiva, por exemplo, os jogadores podem ser melhores aí. Estamos a melhor defensivamente, o Jardel também ajudou a tornar a equipa muito mais forte no jogo aéreo e fez uma boa dupla com o Otamendi. Estes resultados vão dando confiança.»