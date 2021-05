Pizzi, jogador do Benfica, terminou a Liga Europa no topo dos melhores marcadores ao lado de Gerard Moreno (Villarreal), Borja Mayoral (Roma) e de Yusuf Yazici (Lille).



O internacional português marcou sete golos até aos 16 avos de final, fase da prova em que o Benfica caiu diante do Arsenal. Por sua vez, o internacional turco do Lille foi afastado da competição também nos 16 avos de final pelo Ajax.



Gerard Moreno, como se sabe, fez parte da equipa do Villarreal que conquistou o troféu, esta noite, em Gdansk enquanto Borja Mayoral despediu-se do torneio nas meias-finais.



Conforme explica a UEFA no seu site oficial, o internacional espanhol do «Submarino Amarelo» acaba por sagrar-se o melhor marcador da Liga Europa pelo facto de ter mais assistências que os restantes.



Lembre-se que Bruno Fernandes foi o melhor marcador da prova na temporada passada com oito golos.