O pior já terá passado para os jogadores e elementos da equipa técnica do Benfica afetados por uma virose.

Se não houver alterações à situação clínica verificada na noite desta sexta-feira e se não surgirem novos casos da doença, todos os jogadores do plantel estarão à disposição de José Mourinho no treino deste sábado.

Ainda com os condicionalismos de quem recupera da virose, o treinador vai poder preparar o desafio com o FC Porto com todos os atletas (exceto os lesionados), o que não aconteceu nesta sexta-feira.

Conforme previsto, José Mourinho vai antecipar o jogo com os dragões na conferência de imprensa que terá lugar este sábado, pelas 15 horas, no Benfica Campus, no Seixal.

Para o jogo da oitava jornada da Liga, baixas certas são Alexander Bah, Manu Silva, Bruma e Nuno Félix, devido a lesões.

