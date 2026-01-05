Leandro Santos teve tudo acertado para rumar a Alverca, mas o interesse do Vitória de Guimarães levou o jovem lateral direito, de 20 anos, a rumar ao Minho. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o defesa do Benfica preferiu representar os “Conquistadores”, descartando os ribatejanos.

À semelhança do acordado entre Benfica e Alverca, também o Vitória vai pagar 500 mil euros às águias, que reservam 50 por cento dos direitos económicos de Leandro Santos.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.

O defesa natural do Barreiro ingressou na formação do Benfica em 2017, despontando na equipa B na última época e cumprindo a estreia pela equipa principal a 23 de novembro de 2024, aquando da goleada sobre o Estrela da Amadora na Taça de Portugal (7-0).

Em 2025/26, Leandro Santos leva um golo e uma assistência pelos “bês”, sem qualquer jogo às ordens de Bruno Lage ou José Mourinho, até porque perdeu espaço face à contratação de Sidny Cabral e valorização de Banjaqui.