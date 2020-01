Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sporttv, no final do triunfo sobre o V. Guimarães, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Marcámos o golo, como tal, somos justos vencedores. Jogámos contra uma equipa muito competente. Não tinha perceção de que o Vitória não tinha ainda pontuado com os grandes. O Vitória joga como um grande. Foi um jogo num ambiente fantástico, num estádio magnífico, a fazer lembrar os estádios à inglesa. É de lamentar estas paragens [devido às tochas lançadas pelos adeptos]. Foi um jogo vivo, corrido, equilibrado... Nós marcámos o golo. Fomos uma equipa solidária, quer a atacar, quer a defender. Estamos satisfeitos pelos três pontos. Tínhamos de defender bem a largura. Porque o Vitória constrói muito bem. Tivemos que gerir o jogo. A nossa equipa tem de ser coletivamente e taticamente muito forte a defender.»

[Sobre o resultado preferido para o clássico entre Sporting e FC Porto] «É normal que haja um resultado que possa interessar mais, mas não terminámos a primeira volta. No ano passado tínhamos sete pontos de vantagem e fizemos a segunda volta que fizemos. É muito prematuro fazer esse tipo de análise.»