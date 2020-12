Jorge Jesus fez nesta terça-feira a antevisão ao jogo com o V. Guimarães, a contar para os quartos de final da Taça da Liga e garante uma equipa ambiciosa.

«O Benfica entra para ganhar todas as competições, mas tem de saber gerir os seus atletas em função do momento. O V. Guimarães também tem o objetivo de chegar à final porque as taças são a possibilidade de todos sonharem», disse.

O técnico assumiu que vai fazer algumas alterações, mas nada diferente do que tem sido habitual.

«Vamos mexer nos jogadores que nos dão sinais de perigo de lesão. Vamos fazer as três ou quatro alterações que são habituais fazermos.»

De resto, o técnico defende que a equipa está com os processos cada vez mais solidificados e acredita que isso se vai notar no jogo frente aos vimaranenses.

«O Benfica semana a semana está a ficar mais forte, com os processos a serem assimilados com mais rapidez. Não é fácil que as nossa ideias de jogo sejam assimiladas de forma rápida pelos atletas. Cada vez as coisas estão a ser mais fáceis. Vamos fazer um jogo com um ataque posicional muito forte, com muitas oportunidades de golo. Vamos colocar a equipa do Vitória a defender mais», garante.

Jesus, que já conquistou seis Taças da Liga, acredita que o troféu se tornou entretanto mais apetecível e defende que até se podia dar um outro «passo em frente».

«A competição tem evoluído, com uma final com a organização ao nível da Taça de Portugal, ou até da Liga Europa, na qual eu já estive duas vezes. Sinto que tem maior prestígio, mas devíamos dar um passo à frente e dar ao vencedor alguma coisa mais do que o título. Ou financeiramente, ou apuramento para a Liga Europa e valorizá-la mais», concluiu.