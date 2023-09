Dani Silva, jogador do V. Guimarães, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a derrota com o Benfica.

«Começámos bem, mas fomos apanhados desprevenidos num lançamento, mas continuámos a jogar olhos nos olhos, criámos oportunidades, mas depois veio o lance chave do jogo com a expulsão. Não baixámos a guarda, tentámos ir atrás do resultado, mas não conseguimos.

Pena pelos adeptos, que dão tudo por nós. Também damos tudo dentro de campo e ninguém nos pode apontar nada.

Com a expulsão tentámos agrupar mais para o Benfica jogar por fora. Ainda conseguimos algumas saídas e tentámos ir em busca de melhor.»