O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, em declarações à BTV após o empate 0-0 com o Benfica, na Luz, na 17.ª jornada da Liga 2020/21:

«Uma primeira parte de Benfica por cima, claramente. Não tivemos chegada, estivemos muito encolhidos por mérito do Benfica e demérito nosso. Demos espaço interior, mas apesar desse caudal o Benfica não fez golo. Teve situações, mas não ocasiões claras.

«Na segunda parte fomos melhores, mais bem posicionados e dividimos o jogo. Tivemos as nossas oportunidades, o Benfica também teve, mas nós também. Sofremos apenas três golos fora, é uma volta inteira sem perder fora. Estamos cada vez mais sólidos e queremos continuar assim. Ficámos aquém na primeira parte, mas a segunda parte já foi dentro daquilo que tínhamos previsto fazer. Fomos muito solidários. O resultado acaba por ser justo, porque ninguém fez golo.

Nós perdemos quatro jogos no total da primeira volta e foram todos em casa. Desde que estou [a orientar a equipa], em casa foram três derrotas e com equipas que estão à nossa frente, com Sporting, FC Porto e Sp. Braga. Queremos fazer igual fora ou em casa, sem público qualquer estádio é igual. Também não temos os nossos adptos, também sentimos isso. Temos feito um resultado muito regular. Ainda temos um jogo para cumprir com o Farense, vamos lutar pelos três pontos para fazer uma marca boa e tentar conquistar os 33 pontos.»