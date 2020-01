Na véspera da visita à cidade Berço, onde o Benfica vai defrontar o V. Guimarães, Bruno Lage aproveitou para abordar a chegada de Julian Weigl à Luz.



«É um grande jogador que se junta a uma grande equipa recheada de grandes jogadores. É um médio com enorme capacidade de construção, vai trazer muitas soluções para aquela posição. É mais um e podemos contar com ele. É um jogador que veio de encontro ao que pretendíamos. Queremos ser fortes a construir a partir de trás, ter o domínio e a bola, ele tem fundamentalmente essas características. É um jogador com bom posicionamento defensivo, forte nos equilíbrios e na transição defensiva, à semelhança dos nossos médios. É um jogador de grande valor. O mais importante é sentir que fizemos uma boa contratação de um grande jogador para uma equipa recheada de grandes jogadores», disse o treinador dos encarnados, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 15.ª ronda da Liga.

Mais à frente, Lage voltou a abordar as características do internacional alemão, que ainda não poderá ser opção para o jogo deste sábado no Minho. «O que é que ele traz de novo? Vem acrescentar, principalmente na construção», apontou, elogiando depois a capacidade manifestada pela administração do Benfica em conseguir a contratação de Weigl e não só.

«As decisões passam por várias pessoas, reunimos frequentemente para falar sobre o plantel, para fazer as avaliações do nosso plantel e dos jogadores que temos na formação. (...) A partir daqui, temos de olhar para tudo: para a nossa academia, para as oportunidades de mercado em termos nacionais, como foi o Chico, e as oportunidades em termos nacionais, como foram o Raúl, o Vinícius e agora o Julian, e estar sempre preparados. A nossa visão tem de ser a de criar um plantel que nos dê garantias para sermos muito competitivos nas várias competições que temos pela frente.»