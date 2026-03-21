José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à BTV no final do triunfo sobre o V. Guimarães, comentando também o adeus ao amigo Silvino Louro.

A emoção no minuto de silêncio por Silvino Louro:

«Não ter podido estar no funeral, e vendo ali no ecrã a imagem dele, foi pesado. Mas vou recordar-me sempre das palavras que ele me dizia antes dos jogos, quando estava comigo e posteriormente pelo telefone: 'Mano, hoje vai correr bem'. E pronto, o meu pai dizia-me sempre: 'Tenho muita fé'. O meu mano Silvino era 'Mano, hoje vai correr bem'. Quero rir-me muito à conta dele e o pessoal que está lá em Setúbal, o Hernâni, o Paulo, aqueles grandes amigos que ele tem lá. Tenho de me rir muito à conta dele.»

O que significava para ele a amizade com Silvino:

«A minha mulher dizia ontem: é difícil acreditar, é difícil acreditar que ele foi embora. E continua a ser difícil, mas ficam as memórias. Como eu dizia num post que tive a coragem de escrever, é tempo ainda de chorar por ele. Mas vai haver, espero, muitos anos para eu e os outros grandes amigos que ele tem em Setúbal poderemos rir muito. Estar com ele, trabalhar com ele - e comigo foram 18 anos, mais aqueles antes e depois de termos trabalhado juntos -, mas estar com ele e viver com ele, é rir muito. Temos muito para rir, temos muito para falar dele e para recordar, porque é de facto daquelas pessoas que é fácil apaixonar-se. Na minha casa, com a minha mulher, com a minha filha, com o meu filho, estamos todos como estamos. Mas agora é olhar também para a família que ficou, para os filhos que também são parte da nossa vida, também cresceram connosco e darmos aquela força que eu dizia.»