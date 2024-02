Os jogadores do Vitória de Guimarães e do Benfica juntaram-se no relvado do D. Afonso Henriques esta noite, antes do duelo entre as duas equipas, para homenagearem Miklos Fehér.

Com Otamendi a liderar o grupo, os 22 futebolistas acercaram-se do local onde o antigo jogador húngaro faleceu fez no passado dia 25 de janeiro 20 anos.

De resto, o capitão dos encarnados posou uma coroa de flores com o nome de Fehér no relvado.

