Victor Garcia, lateral do V. Guimarães, em declarações à Sporttv, no final da vitória do Benfica na Cidade-Berço:

«A equipa fez tudo para ganhar, mostrámos no campo que fizemos o que trabalhámos durante a semana e no mínimo merecíamos o empate. Fica uma sensação amarga, porque merecíamos mais. O Benfica só foi à nossa baliza uma vez na primeira parte e nós tivemos várias ocasiões para marcar.

Contra as equipas grandes temos feito bons jogos, com muita luta, grande espírito de sacrifício, mas tem-nos faltado sorte para podermos ganhar esses jogos.»