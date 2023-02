Fernando Ferreira adjunto de Roger Schmidt, esteve presente na flash interview à Sport Tv, após a expulsão do treinador do Benfica na vitória em casa do Vizela (2-0) e respondeu apenas a uma questão:

«[O que fez a diferença para vencer?] Foi uma vitória justíssima, num campo muito difícil, contra uma equipa muito bem organizada. Gostaria de agradecer a presença de todos os benfiquistas. Muito obrigado e boa noite.»