O Benfica joga neste sábado em Vizela e tem novamente a possibilidade de pressionar o FC Porto, que só joga no domingo.

Na primeira volta, frente a este Vizela, as águias só asseguraram a vitória já nos descontos, como será agora no Minho?

E será que Roger Schmidt mantém a aposta no onze que derrotou o Boavista, ou há alguma troca em vista?

Percorra a galeria associada a este artigo para ver a aposta do Maisfutebol para os onzes prováveis do jogo que tem início marcado para as 20h30 e que, como habitualmente, vai ser acompanhado AO MINUTO.