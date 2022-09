Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Vizela por 2-1 no Estádio da Luz:

«Já fizemos muitos jogos esta época e na maioria começámos muito bem, a abrir o marcador e depois a marcar o segundo golo. E tínhamos os jogos decididos numa determinada altura. Hoje tivemos uma tarefa diferente.

Os primeiros dez minutos foram bons, mas depois perdemos um pouco o nosso ímpeto, não fomos tão bons nos momentos de posse de bola, nos movimentos, não tivemos criatividade suficiente e eles marcaram o 1-0 num contra-ataque.

Começámos melhor a segunda parte. Jogámos mais rápido, com menos passes e mais movimento, mas o adversário esteve bem e defendeu bem, com muitos jogadores atrás da bola e não foi fácil criar oportunidades claras. Tivemos de trabalhar, de acreditar e de ter paciência. No fim, os jogadores mostraram uma grande atitude e acreditaram que podíamos ganhar. E os adeptos apoiaram os jogadores. Conseguimos marcar dois golos e estou muito feliz porque enfrentámos hoje uma situação muito diferente e difícil.»

[Resultado melhor do que a exibição?]

«Não. Nos primeiros 30 não jogámos ao nosso melhor nível, mas na segunda parte creio que tentámos tudo. O futebol é assim: se o adversário está a ganhar 1-0 fica muito auto-confiante e defende com 11 jogadores na sua grande-área. E nós temos de trabalhar e de lutar. Não é fácil criar muitas oportunidades claras. Mas temos de respeitar as abordagens defensivas dos adversários. Sei como é o futebol. Aceito que não estivemos ao nosso melhor nível, mas na minha opinião é destas vitórias de que precisamos para conquistar algo especial. O futebol não é sempre ganhar 5-0 ou marcar três golos nos primeiros 30 minutos e aí está tudo acabado. Não é assim. Hoje, passou por acreditar até ao último segundo e é por isso que estou muito feliz com o desempenho dos jogadores.»

[Sobre o segundo amarelo e consequente vermelho de Gonçalo Ramos, num lance de alegada simulação de penálti; e o penálti convertido por João Mário após alegado braço na bola de Diego Rosa]

«Acho que o primeiro [segundo amarelo de Gonçalo Ramos] é uma brincadeira. Não marcar esse penálti é inaceitável, era bastante claro e não é preciso o VAR para tomar a decisão certa. Era 100 por cento penálti, na minha opinião. E dar depois o vermelho ao Gonçalo não consigo perceber, sinceramente. Quando temos o VAR, há que usá-lo nos momentos certos. Se não usamos o VAR em momentos como aquele, então não precisamos do VAR. Foi claramente uma decisão errada. Houve um contacto claro e propositado. O jogador do Vizela pôs o seu corpo nas pernas do Gonçalo. E o primeiro amarelo ao Gonçalo já não era penálti: os jogadores deslizaram um contra o outro.

No segundo lance [penálti convertido por João Mário] não é penálti a 100 por cento, mas pode assinalar-se penálti. Penso que era uma decisão de 50/50.

[Acha que os jogadores do Vizela passaram muito tempo no chão?]

«Não queremos usar essa desculpa. Como disse, são jogámos suficientemente rápido na primeira parte e talvez tenhamos estado mentalmente cansados e não fizemos muitos movimentos. Costumamos jogar muito bem, acelerar o jogo com bolas e hoje as combinações foram muito lentas. Acho que essas foram as principais razões para não termos estado ao nosso melhor nível na primeira parte.»

[Alguns jogadores, como Enzo Fernández, renderam menos. Fadiga afetou a equipa?]

«Talvez um pouco. Alguns jogadores e o que disse não estavam muito frescos, mas isso notou-se especialmente na primeira parte. Depois melhoraram. Mas concordo que alguns jogadores acusaram algum cansaço e é por isso que precisamos de fazer substituições. Quem entrou esteve bem. O Fredrik [Aursnes] esteve bem, o Petar Musa foi um segundo avançado para dificultar as ações defensivas do Vizela, Alex Bah trouxe energia renovada e o Diogo Gonçalves também. Precisamos de bons suplentes para terem impacto positivo no jogo. E hoje precisávamos deles imediatamente, porque precisávamos de energia.»

«Ao intervalo falámos sobre o que tínhamos de mudar e na minha opinião era muito fácil. Nos primeiros 60 metros tínhamos de jogar mais rápido, com menos toques e movimentarmo-nos mais. Nos últimos 30 metros podíamos correr risco, tentar o um para um para um, mas também precisávamos de ser pacientes. Não foi um jogo em que conseguimos criar oportunidades flagrantes, mas marcámos dois golos nos momentos certos.»