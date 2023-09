A baliza tem sido um tema presente em todas as conferências de imprensa do Benfica desde que Roger Schmidt retirou a titularidade a Odysseas Vlachodimos após a derrota no Bessa com o Boavista no arranque do campeonato.

O técnico das águias deu a titularidade a Samuel Soares nos últimos jogos, mas é expectável que Anatoliy Trubin ocupe em breve um lugar no onze.

Mas será já nesta sábado em Vizela? Schmidt não abriu o jogo, tal como não o fez em jogos anteriores, mas garantiu que o guardião ucraniano está pronto para jogar. «Claro que sim. Já estava antes de chegar», vincou, repetindo as razões para a confiança depositada em Samuel Soares nos últimos três jogos. «O Samuel estava em boas condições, o Trubin tinha chegado sem pré-época e ligação aos colegas. Penso que é importante adaptar-se a tudo na posição dele.»

Para Schmidt, se Trubin já estava pronto para jogar, agora ainda está mais. «Ele esteve na seleção, não jogou, mas voltou bem e na minha opinião está muito melhor, mais confiante e adaptado ao grupo do que antes. Tenho de tomar uma decisão, mas estou muito feliz com a equipa que temos e com os guarda-redes», disse.

O jogo do Benfica em Vizela marca o regresso da ação na Liga após pausa de uma semana para as seleções. «Estou muito feliz com a condição dos jogadores. Voltaram bem-dispostos e estão saudáveis, o que para mim é o mais importante. A preparação é sempre um pouco especial. Os jogadores voltam por vezes muito tarde e só têm um treino para estarem novamente prontos. Mas este último treino foi muito bom. Sabemos que Vizela é sempre difícil. Adversário agressivo, estádio pequeno e uma viagem longa. É um desafio para nós, mas estamos muito bem preparados e sabemos que quando jogamos a um nível elevado é possível ganhar e esse é o nosso objetivo», observou o treinador alemão, que assumiu que a partida deste sábado pode ser mais desafiante para Otamendi e Di María.

«Os jogadores argentinos jogaram na Bolívia a 3.500 metros. Depois, viajaram 25 horas para Lisboa e têm de se sentar outra vez no autocarro e ir para Vizela e estar ao mais alto nível, o que não é fácil, especialmente do ponto de vista mental.»

Na época passada, Roger Schmidt foi expulso em Vizela após ter protagonizado um momento mais aceso com adeptos da equipa da casa já na reta final do jogo e o treinador do Benfica também foi questionado sobre a possibilidade de à espera dele um ambiente hostil. «Faz parte do futebol. É um estádio pequeno com adeptos entusiastas e isso é normal. Claro que atirarem coisas não é normal, mas é o que é. Haverá adeptos do Vizela no estádio, mas de certeza que os nossos adeptos também vão lá estar e espero um ambiente muito bom e vamos tentar estar focados no que queremos fazer no relvado», apontou.