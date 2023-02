O Benfica deslocou-se até ao terreno do Vizela, no Minho, de onde saiu com uma vitória por 2-0, na 22.ª jornada da Liga 2022/23.

Dois golos de João Mário, aos 38 minutos e aos 90+5, este de penálti, ditaram o triunfo encarnado, numa partida muito difícil para o líder do campeonato e que ficou ainda marcada pela expulsão de Anderson, aos 87 minutos e do treinador dos encarnados, Roger Schmidt.

Com este resultado, o Benfica aumenta a distância para oito pontos em relação ao FC Porto. Já o Vizela é 11.º.

FICHA DE JOGO