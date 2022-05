O empresário de Odysseas Vlachodimos saiu em defesa do guarda-redes do Benfica.

Ulisses Santos recorreu à sua página de Instagram para salientar os méritos do internacional grego, na sequência das críticas de Hélder Cristóvão.

«Vlachodimos não é guarda-redes do Benfica. É preciso alguém que jogue mais a frente e inicie a construção com segurança, mas tenho de reconhecer que fez excelente época», afirmou o ex-capitão encarnado e antigo técnico da equipa B.

Na resposta, o empresário de Vlachodimos apresentou números e factos.

«Por vezes, Vlachodimos parece que é um alvo fácil de (alguma) opinião pública, mas não nos podemos esquecer, só falando desta época, de que foi fundamental para o Benfica entrar na Liga dos Campeões e receber tantos milhões; foi o terceiro melhor guarda-redes da Champions (para a UEFA com 277 pontos); esteve duas vezes na equipa da semana esta temporada, à data da eliminação do Benfica era o 15.º melhor jogador da maior competição de clubes do Mundo! Já em 2018 esteve no onze revelação da Champions, para a UEFA», recordou, prosseguindo: «Nas competições portuguesas quantas e quantas vezes esteve nos melhores onzes da jornada? Quantas vezes foi o homem do jogo? São tantas até se perder a conta. Até no atualmente tão falado jogo de pés dos guarda-redes, saberem construir jogo, o Ody (segundo o CIES – Observatório do Futebol) é quem menos passes longos faz, tendo grande eficácia no passe. Enfim.»

«Os dados são intermináveis assim como também deve ser o respeito e admiração para com com um atleta que tem conseguido feitos extraordinários e tanto tem contribuído para o seu clube», concluiu o agente do guarda-redes que tem contrato com o Benfica até junho de 2024.