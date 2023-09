Odysseas Vlachodimos é reforço do Nottingham Forest.

O guarda-redes internacional grego de 29 anos deixa o Benfica, após cinco épocas como titular na baliza dos encarnados.

Vlachodimos assina por quatro temporadas com o clube inglês, que disputa a Premier League.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX