Vlachodimos não viajou com a equipa para Barcelos e, à hora a que o Benfica realizava o aquecimento, o guarda-redes publicava um vídeo nas redes sociais a brincar com a filha no parquet.

De resto, e ao contrário do que costuma ser normal, o guarda-redes grego não esteve no relvado a ajudar no aquecimento dos colegas, como acontece sempre com o Benfica.

Apenas Samuel Soares e Trubin efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, enquanto Vlachodimos partilhava o tal vídeo nas redes sociais (e até escrevia a hora a que tudo aquilo acontecia).