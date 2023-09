Vlachodimos já está a caminho de Inglaterra para reforçar o Nottingham Forest. O guarda-redes do Benfica não quis prestar declarações aos jornalistas no Aeródromo de Tires, antes de embarcar.

O seu empresário, por outro lado, fez questão de destacar o papel que Vlachodimos teve no passado recente do clube encarnado.

«O que aconteceu entre o Vlachodimos e o Roger Schmidt? Não aconteceu nada, são coisas do futebol. Apenas dizer que o Vlachodimos fica na história do Benfica, é o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo Benfica. É um guarda-redes que de certeza vai deixar saudades no universo benfiquista», diz Ulisses Santos.

Segue-se o Nottingham Forest. «Não há mágoa nenhuma, são coisas do futebol. Ele sai com a sensação de dever cumprido, com títulos. Não sai nada magoado com o Benfica, ele adora o Benfica, os adeptos, todo o universo benfiquista», concluiu o empresário do guarda-redes.