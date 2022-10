A cumprir a quinta época no Benfica, Odysseas Vlachodimos tem-se assumido com uma das figuras da equipa de Roger Schmidt nestes primeiros meses de época, nos quais os encarnados ainda não foram derrotados em qualquer dos 19 jogos oficiais.

Nos últimos tempos saíram notícias sobre uma possível renovação do vínculo que liga, até 2024, o jogador de 28 anos ao clube. Questionado se ficaria mais confortável no Benfica caso prolongasse o contrato, Vlachodimos respondeu que nunca esteve desconfortável. «Sempre me senti confortável aqui e sempre disse que sou muito feliz aqui. Tenho contrato e veremos o que traz o futuro», disse na conferência de antevisão ao jogo com a Juventus, a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Durantes as épocas no Benfica, Odysseas Vlachodimos foi várias vezes apontado à porta de saída. Foi também elogiado, mas também criticado. «Estou num grande clube e sinto-me muito bem aqui. No futebol há sempre especulação e por vezes os jornais contam mais do que aquilo que se passa», disse sobre as notícias que foram saindo sobre eventuais transferências. O guardião grego foi ainda questionado se hoje se sentia mais reconhecido quer pelos adeptos encarnados, quer pelo treinador que tem agora ao seu lado. «Estou focado em mim, concentrado com o meu treinador e os meus treinadores de guarda-redes para melhorar todos os dias. Cada vez mais quero estar a 100 por cento em todos os jogos», reagiu sem responder em concreto à pergunta.

Recorde-se que em abril do ano passado Vlachodimos chegou a dar uma entrevista na qual assumia ter chegado o momento de rumar a outras paragens. Um dos jornalistas presentes na sala tentou questionar o guarda-redes grego sobre este tema, mas o assessor de imprensa interveio, dizendo que já tinham sido feitas questões suficientes sobre o futuro do jogador e que o tema da conferência de imprensa era o jogo com a Juventus nesta terça-feira às 20h00