Felipe Banderó renovou com o Benfica por mais uma temporada, até 2026, anunciaram os encarnados esta sexta-feira.

O oposto de 36 anos chegou aos encarnados há um ano, e em declarações aos meios do clube, afirmou que «é uma alegria muito grande por poder vestir de águia ao peito por mais um ano».

«Poder defender as cores do Benfica, o clube que tão bem me acolheu e tudo me deu na época passada, é uma alegria imensurável. Estou pronto para vestir o Manto Sagrado mais uma vez», acrescentou.