Uma tranquila visita à Eslovénia selou a qualificação do Benfica para os oitavos de final da Taça CEV. Tal como há uma semana, em Lisboa, as águias dominaram o Calcit Kamnik (3-0 e 0-3).

Os parciais de 15-25, 22-25 e 17-25 desvendam a toada da segunda mão dos 16-avos de final.

O Benfica aguarda por adversário para a próxima eliminatória, os italianos do Tretino, ou os romenos do Arcada Galati. Os italianos venceram na primeira mão (1-3). O encontro decisivo está agendado para a noite desta quarta-feira (19h30).

Quanto ao campeonato, depois da derrota com o Sporting (1-3), os campeões em título visitam o Leixões (3.º) na tarde de sábado (17h). O Benfica é segundo classificado, com 21 pontos, menos um do que o Sporting.