O Benfica disse esta quarta-feira adeus à Liga dos Campeões de voleibol, ao perder em casa do Piacenza, por 3-0, em jogo da quarta jornada do grupo C da prova.

Em Itália, o campeão nacional discutiu o jogo de forma equilibrada com o adversário, mas perdeu todos os sets, dois deles pela margem mínima: 30-28, 25-21 e 28-26.

Em quatro jogos, o Benfica soma outras tantas derrotas e é o último classificado do grupo. O Piacenza lidera, com nove pontos, à frente de Halkbank e BR Volleys.