O treinador Rui Moreira renovou com a equipa feminina de voleibol do Benfica até 2026, anunciou o clube, esta terça-feira.

O técnico de 38 anos parte para a segunda época no Benfica, depois de, em 2023/24, ter conduzido a equipa à conquista da Taça de Portugal, a terceira do palmarés do Benfica e a primeira em 50 anos.

«Estou muito feliz, porque é o reconhecimento do trabalho que fizemos no ano passado. Para fora passa sempre essa imagem, mas nem só de resultados vive o trabalho de um treinador, das atletas, de uma equipa, de uma estrutura», disse Rui Moreira, aos canais do clube, mostrando-se ambicioso para «correr atrás» do título nacional, que escapou em 2023/24.

Rui Moreira chegou ao Benfica há cerca de um ano, depois de ter treinado a AJM FC Porto em 2022/23.