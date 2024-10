O Benfica, pentacampeão de voleibol, entrou a vencer no campeonato ao bater o Viana, por 3-0.

Depois de perder a Supertaça com o Sporting e serem eliminadas na qualificação para a Liga dos Campeões, as águias redimiram-se e entraram com o pé direito na liga, ao baterem o adversário com os parciais de 28-16, 25-15 e 25-10.

O Benfica soma três pontos e lidera a classificação. O Viana está em último.