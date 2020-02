Cedido pelo Benfica ao WBA, Krovinovic está em crescendo de forma e leva dois golos em 28 jogos. A quatro meses do final da época, o médio croata não sabe qual será o seu futuro.



«Todos os jogadores querem sentir a magia da Premier League. É algo especial, mas não sei qual será o meu futuro. O meu empréstimo acaba no final da época e o West Bromwich não tem opção de compra. Só quero ajudar a equipa a conseguir a subida, depois vê-se o que acontece», disse, em declarações à publicação «24 Sata».



O jogador de 24 anos contou que recebe várias chamadas dos dirigentes encarnados, que seguem com atenção as suas exibições.



«Ligam-me regularmente de Lisboa e felicitam-me pelos meus jogos. Nada lhes escapa, claro. Não sei mesmo o que vai acontecer no verão. Só estou focado em ajudar o West Bromwich a alcançar os seus objetivos», referiu.



Krovinovic está ligado às águias até 2022.