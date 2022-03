Cinco anos depois, Julian Weigl voltou a jogar pela Alemanha, tendo sido titular no triunfo da Mannschaft por 2-0 sobre Israel.

Em Sinsheim, casa do Hoffenheim, o médio do Benfica foi titular e foi substituído aos 63 minutos, altura em que a Alemanha já vencia o encontro de cariz particular por 2-0.

Os golos foram apontados por dois jogadores do Chelsea: Havertz aos 36 minutos e Werner já perto do apito para o intervalo.

Nos instantes finais, Müller falhou um castigo máximo para os germânicos e Cohen outro pontapé da marca dos onze metros para os israelitas aos 90+4 minutos.