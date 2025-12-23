Benfica
Há 18 min
Extremo brasileiro de Jorge Jesus em conversações com o Benfica
Wesley foi alvo recente do Sporting e está na lista de negociáveis do Al Nassr para sair em janeiro
Wesley foi alvo recente do Sporting e está na lista de negociáveis do Al Nassr para sair em janeiro
O Benfica tem conversações em andamento com o Al Nassr para contratar o jovem extremo brasileiro Wesley, dos sauditas do Al Nassr, sabe o Maisfutebol.
Os moldes do eventual acordo ainda estão em discussão, mas Jorge Jesus já deu o aval para a saída do jogador, visto que necessita abrir uma vaga de estrangeiro no plantel do emblema de Riade.
Formado no Corinthians, o extremo de 20 anos chegou ao futebol da Arábia Saudita na temporada passada, a troco de aproximadamente 20 milhões de euros, e atualmente é reserva na equipa dirigida por JJ.
Alvo recente também do Sporting, Wesley tem contrato com o Al Nassr até junho de 2028.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS