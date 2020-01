David Moyes, treinador do West Ham, admitiu o interesse em contratar Gedson Fernandes. O técnico dos «hammers» revelou que o médio do Benfica é um dos «nomes que estão a ser falados» para reforçar a equipa.



«Não vamos trazer vários jogadores, mas esperamos contratar alguns. Ele [Gedson] é um dos jogadores que estão a ser falados. Mais importante que tudo, é jogador jovem com potencial, provavelmente mais para o futuro. Gostaria de trazer jogadores jovens para o futuro, jogadores que possam ajudar a construir uma equipa forte, mas jovem. Mas tenho de estar ciente de que preciso de jogadores para agora, que possam estar aptos para jogar na primeira equipa», referiu, em conferência de imprensa.



Gedson, internacional português de 21 anos, renovou pelo Benfica até 2023 em agosto de 2018.



