O futebolista brasileiro Pedrinho, contratado pelo Benfica antes da chegada de Jorge Jesus, não tem sido opção regular no onze inicial dos encarnados, mas «está feliz» e «as pessoas gostam muito dele». A garantia foi deixada pelo seu empresário, Will Dantas, que falou numa relação positiva com o técnico português.

«Jorge Jesus também gosta muito dele, a relação com o treinador é a melhor possível», disse Will Dantas, em declarações à ESPN Brasil, no domingo, adiantando ainda a perceção que o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, já deixou sobre o camisola número 38 do Benfica.

«O presidente já disse que o Pedrinho nem parece brasileiro, pela postura e determinação nos treinos. Infelizmente era para sair noutro patamar do Brasil, mas as coisas não aconteceram como planeámos», afirmou.

Pedrinho, que chegou à Luz numa transferência de 20 milhões de euros, leva 24 jogos e um golo pelo Benfica, tendo sido apenas nove vezes titular e 15 vezes suplente utilizado.

Por outro lado, o agente diz que Pedrinho tem tudo para «fazer uma carreira de muito sucesso na Europa» e que «a seleção principal é questão de tempo». «Já está bem na seleção olímpica, esteve bem quando foi convocado. Foi o número 10 da equipa na seleção olímpica, titular. André Jardine gosta muito dele», frisou.