Luca Waldschmidt trocou o Benfica pelo Wolfsburgo e assinou contrato até 2025 com o clube germânico. Em declarações ao novo clube, o internacional alemão assumiu que tinha o desejo de voltar ao país.

«Estou muito feliz por voltar à Bundesliga, que era algo que queria muito. Depois de começar as conversas com so responsáveis, fiquei logo com a impressão de que a mudança para Wolfburgo era o passo certo para mim. Estou convencido que o caminho que o clube está a levar, a filosofia e as ambições que tem, coincidem com as minhas a cem por cento. Já conhecia dois ou três jogadores e agora estou ansioso por conhecer o resto da equipa», disse.