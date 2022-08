O Benfica joga na Luz a cartada decisiva para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados recebem o Dínamo Kiev, na segunda mão do play-off da Champions League, num jogo com início às 20h00 e que ten transmissão na TVI e no Maisfutebol via digital.

De resto, há muito mais futebol nesta terça-feira, com vários portugueses em campo. Fangueiro e o Djurgarden jogam no Chipre o apuramento para a Liga Conferência e em Inglaterra há desde logo o Wolverhampton em ação, assim como o Everton.

PROGRAMA PARA ESTA TERÇA-FEIRA

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, 2.ª mão:

Benfica, Por - Dínamo Kiev, Ucr, 20:00 (TVI e Maisfutebol - digital).

Viktoria Plzen-Qarabag, 20h00

Estrela Vermelha-Maccabi Haifa, 20h00

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, 2.ª mão

APOEL Nicósia-Djurgarden, 17h00

Taça da Liga inglesa, 2.ª ronda, até 24:

Fleetwood Town - Everton, 19:45

Cambridge - Southampton, 19:45

Bolton - Aston Villa, 19:45

Stockport - Leicester, 19:45

Grimsby - Nottingham Forest, 19:45

Oxford United - Crystal Palace, 19:45

Crawley - Fulham, 19:45

Wolverhampton - Preston, 19:45

Forest Green - Brighton, 19:45

Norwich - Bournemouth, 19:45

Colchester - Brentford, 19:45.

Prossegue Volta a Espanha

Com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), até 11/09.

4.ª etapa:

Vitoria-Gasteiz - Laguardia, 152,5 km.