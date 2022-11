Falta de tempo e de jogadores certos.

É assim que Bruno Lage justifica a saída do Wolverhampton, no mês passado, e também do Benfica, em 2020.

Presente na Web Summit, em Lisboa, o treinador de 46 anos afirmou que o próximo passo na carreira tem de ser no «projeto certo».

«A minha experiência no Benfica e nos wolves diz-me que o próximo passo tem de ser o projeto certo. Uma grande lição que aprendi foi que necessito de convencer as pessoas do que preciso e de que as coisas não surgem naturalmente. Tinha boas ideias para o Benfica e para os wolves, mas não tive tempo, nem os jogadores certos para continuar. Não precisava de jogadores caros, mas sim dos certos», afirmou, citado pela Lusa.

Lage prosseguiu depois com as justificações para os problemas do Wolverhampton nesta temporada: «Não podemos competir na Liga inglesa sem um avançado. Sempre que jogámos sem avançado, perdemos. A performance é completamente diferente. Uma outra coisa que aprendemos foi que é muito importante os jogadores chegarem a tempo de efetuar a pré-época. A Liga inglesa é tão competitiva e, quando chegam no final do mercado, é muito difícil para os jogadores se adaptarem.»

Sobre o Mundial 2022, Lage defende que não deve voltar a disputar-se no inverno e disse que a Seleção Nacional por surpreender.

«Há sempre surpresas e Portugal pode ser uma delas. Temos um treinador experiente e talento em todas as posições. Depende de como a equipa e os jogadores chegam naquele momento. Temos de acreditar que podemos ganhar, mas é preciso gerir as expectativas. No entanto, temos tudo nas mãos para fazer um bom Mundial», atirou.